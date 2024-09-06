Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1904 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 664,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2640 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 340 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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