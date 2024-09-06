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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1904 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1904 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1904 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 664,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2640 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 340 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1904 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 G на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 10000 JPY
Германия 1 марка 1904 G на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1 марка 1904 G на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 G на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Heritage - October 10, 2019
Германия 1 марка 1904 G на аукционе Heritage - October 10, 2019
Продавец Heritage
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 G на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1904 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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