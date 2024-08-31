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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1904 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1904 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1904 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,255,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 360 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 F на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1904 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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