Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1904 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,255,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 360 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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