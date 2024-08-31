Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1904 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 931,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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