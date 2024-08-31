Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1904 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1904 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1904 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 931,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisor (2)
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1904 E на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1904 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск