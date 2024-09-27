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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1904 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1904 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1904 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,761,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TMAJK sro (1)
  • WAG (4)
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1904 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе PAOLETTI - June 19, 2019
Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1904 D на аукционе Heritage - December 11, 2014
Германия 1 марка 1904 D на аукционе Heritage - December 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 декабря 2014
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1904 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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