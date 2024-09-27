Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1904 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,761,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 NGC
Цена
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