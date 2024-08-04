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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1904 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1904 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1904 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,243,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2033 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 2100 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Германия 1 марка 1904 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Stack's - November 18, 2012
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 1 марка 1904 A на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1904 A на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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