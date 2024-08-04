1 марка 1904 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2033 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 2100 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

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