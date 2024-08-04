Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1904 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,243,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2033 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 2100 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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