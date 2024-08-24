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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1903 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1903 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1903 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 531,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе BAC - December 19, 2017
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе Heritage - September 28, 2007
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе Heritage - June 1, 2007
Германия 1 марка 1903 J на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1903 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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