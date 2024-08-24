Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1903 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 531,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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