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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1903 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1903 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1903 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 485,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2396 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 1 марка 1903 E на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 165 USD
Германия 1 марка 1903 E на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 1 марка 1903 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 1 марка 1903 E на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 E на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1903 E на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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