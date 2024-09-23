Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1903 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 485,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2396 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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