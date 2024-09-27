Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1903 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 914,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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