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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1903 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1903 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1903 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 914,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Heritage - November 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Aurora Numismatica - March 10, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1903 D на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1903 D на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1903 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1903 D на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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