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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1903 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1903 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1903 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,965,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 1 марка 1903 A на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Stack's - August 8, 2017
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1903 A на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе Heritage - June 2, 2006
Германия 1 марка 1903 A на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1903 A на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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