Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1903 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,965,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1903 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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