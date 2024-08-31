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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1902 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1902 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1902 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 898,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12848 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1902 J на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 J на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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