Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1902 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 898,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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