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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1902 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1902 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1902 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 270,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4476 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Германия 1 марка 1902 G на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе PAOLETTI - June 19, 2019
Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Heritage - January 25, 2018
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Heritage - January 25, 2018
Продавец Heritage
Дата 25 января 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Heritage - January 13, 2009
Германия 1 марка 1902 G на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 G на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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