Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1902 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 270,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4476 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 января 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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