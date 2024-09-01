Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1902 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 953,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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- Münzen Gut-Lynt (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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