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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1902 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1902 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1902 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 819,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3974 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 марка 1902 E на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 E на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 E на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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