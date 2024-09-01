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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1902 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1902 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1902 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,546,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21572 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (6)
Германия 1 марка 1902 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 марка 1902 D на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 1 марка 1902 D на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1902 D на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе VAuctions - July 6, 2022
Продавец VAuctions
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1 марка 1902 D на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Heritage - November 19, 2015
Германия 1 марка 1902 D на аукционе Heritage - November 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 D на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1902 D на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1902 D на аукционе Stack's - January 14, 2015
Германия 1 марка 1902 D на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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