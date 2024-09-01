Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1902 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,546,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21572 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU55 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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