Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1902 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,222,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2266 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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