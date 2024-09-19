1 марка 1902 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2266 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

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