Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1902 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1902 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1902 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,222,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1902 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2266 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (5)
  • Künker (2)
  • London Coins (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rhenumis (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (3)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (2)
  • Денга1700 (2)
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Roma Numismatics - June 25, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1902 A на аукционе London Coins - March 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1902 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1902 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1902 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск