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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1901 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1901 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1901 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 579,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5551 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 G на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Heritage - April 18, 2011
Германия 1 марка 1901 G на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 G на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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