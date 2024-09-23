Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1901 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 579,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5551 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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