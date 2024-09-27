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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1901 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1901 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1901 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 802,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 1 марка 1901 F на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 марка 1901 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1901 F на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1901 F на аукционе Stack's - April 3, 2011
Германия 1 марка 1901 F на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Stack's - August 19, 2009
Германия 1 марка 1901 F на аукционе Stack's - August 19, 2009
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 F на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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