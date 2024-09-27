Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1901 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 802,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1722 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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