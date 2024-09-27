Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1901 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,821,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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