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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1901 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1901 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1901 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,821,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1901 A на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Heritage - May 12, 2016
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Heritage - May 12, 2016
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Heritage - December 4, 2014
Германия 1 марка 1901 A на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 A на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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