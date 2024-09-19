Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1901 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 320 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2015.
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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