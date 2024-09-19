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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1901 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1901 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1901 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1901 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 320 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 марка 1901 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 марка 1901 D на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1901 D на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 D на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1901 D на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1901 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1901 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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