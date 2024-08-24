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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1900 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1900 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1900 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 183,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 марка 1900 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1900 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1 марка 1900 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1900 G на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1900 G на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1900 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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