Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1900 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 183,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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