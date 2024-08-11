Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1900 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 301,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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