Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1900 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 421,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 440 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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