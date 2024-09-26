Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1900 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1900 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1900 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 421,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2637 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 440 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • Katz (1)
  • Künker (8)
  • Möller (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (2)
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1900 D на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1900 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск