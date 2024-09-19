Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1900 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,625,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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