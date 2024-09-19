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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1900 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1900 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1900 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,625,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1900 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1900 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1900 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1900 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1900 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - July 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 июля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе Reinhard Fischer - March 10, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 10 марта 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1900 A на аукционе London Coins - March 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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