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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1899 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1899 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1899 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 368,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Heritage - February 8, 2018
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Heritage - February 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Stack's - August 19, 2009
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Stack's - August 19, 2009
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 J на аукционе Felzmann - June 24, 2009
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
Где купить?
Германия 1 марка 1899 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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