Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1899 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 368,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (2)
- Frühwald (1)
- Goldberg (1)
- Grün (9)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Künker (4)
- Rhenumis (1)
- Stack's (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск