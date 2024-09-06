Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1899 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 274,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 11 марта 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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