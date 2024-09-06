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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1899 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1899 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1899 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 274,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 11 марта 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 1 марка 1899 G на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 1 марка 1899 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1899 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1899 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1899 G на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1899 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1 марка 1899 G на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 G на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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