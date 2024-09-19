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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1899 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1899 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1899 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 393,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9738 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 8000 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1899 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Heritage - February 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Stack's - August 29, 2022
Германия 1 марка 1899 F на аукционе Stack's - August 29, 2022
Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1899 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность PROOF
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1899 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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