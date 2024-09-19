Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1899 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 393,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9738 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 8000 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (6)
- Heritage (3)
- Künker (9)
- Pesek Auctions (4)
- Sonntag (3)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (8)
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск