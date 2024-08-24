Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1899 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 335,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
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- Teutoburger (2)
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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