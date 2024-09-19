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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1899 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1899 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1899 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 633,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5850 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Karamitsos - September 12, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 D на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 D на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Aurea - December 6, 2014
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Heritage - January 16, 2013
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Heritage - September 11, 2012
Германия 1 марка 1899 D на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1899 D на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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