Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1899 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 633,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5850 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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