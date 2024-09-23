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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1899 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1899 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1899 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,439,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 141 EUR
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Roma Numismatics - June 25, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 A на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Heritage - October 2, 2014
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Heritage - October 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1899 A на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1899 A на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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