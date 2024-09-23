Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1899 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,439,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1899 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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