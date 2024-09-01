1 марка 1898 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1898 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 4800 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

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