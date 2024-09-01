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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1898 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1898 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1898 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1898
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1898 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 4800 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Roxbury’s - July 7, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 100 AUD
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Александр - January 11, 2023
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Александр - September 21, 2022
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1898 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Aurea - December 6, 2014
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1898 A на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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