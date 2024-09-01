Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1898 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1898
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1898 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 4800 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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