Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1896 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 26000 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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