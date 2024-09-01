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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1896 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1896 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1896 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 26000 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Grün (6)
  • HERVERA (1)
  • Künker (6)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Frühwald - January 30, 2016
Продавец Frühwald
Дата 30 января 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1896 G на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 G на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 G на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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