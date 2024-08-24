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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1896 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1896 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1896 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 401,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34158 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 3000 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1 марка 1896 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 F на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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