Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1896 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 401,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34158 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 3000 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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