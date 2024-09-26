Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1896 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 297,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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