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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1896 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1896 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1896 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 297,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Höhn (5)
  • Künker (3)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1896 E на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 E на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 E на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 E на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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