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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1896 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1896 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1896 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 562,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 марка 1896 D на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Heritage - May 23, 2019
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Heritage - May 23, 2019
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1896 D на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1896 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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