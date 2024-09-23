Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1896 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 562,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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