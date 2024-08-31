Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1896 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,160,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9737 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1200 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2014
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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