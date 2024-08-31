1 марка 1896 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1896 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9737 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1200 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.

Сохранность PROOF (3) UNC (8) AU (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) PF61 (1) Сервис NGC (3)