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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1893 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1893 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1893 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 254,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3959 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1893 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 J на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 J на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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