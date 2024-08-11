Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1893 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1750 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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