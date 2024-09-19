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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1893 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1893 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1893 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 224,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF68 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 1 марка 1893 E на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF68 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 E на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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