Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1893 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 224,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- Heritage (2)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Денга1700 (2)
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск