Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1893 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 425,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6443 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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