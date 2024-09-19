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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1893 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1893 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1893 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 425,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6443 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 1 марка 1893 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1893 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Heritage - December 4, 2014
Германия 1 марка 1893 D на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 D на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 D на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1893 D на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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