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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1893 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1893 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1893 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,633,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 748 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 марка 1893 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 1 марка 1893 A на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1893 A на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Künker - December 18, 2013
Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1893 A на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1893 A на аукционе Heritage - October 4, 2011
Германия 1 марка 1893 A на аукционе Heritage - October 4, 2011
Продавец Heritage
Дата 4 октября 2011
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Германия 1 марка 1893 A на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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