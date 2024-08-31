1 марка 1893 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 748 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

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