Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1893 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,633,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1893 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 748 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 октября 2011
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Где продать?
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