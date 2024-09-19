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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1877 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1877 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1877 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1877 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5750 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Heritage - July 31, 2014
Германия 1 марка 1877 B на аукционе Heritage - July 31, 2014
Продавец Heritage
Дата 31 июля 2014
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность F
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1877 B на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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