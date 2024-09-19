Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1877 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1877 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5750 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 июля 2014
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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