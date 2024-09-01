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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1877 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1877 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1877 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 697,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1877 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
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  • InAsta (2)
  • Künker (4)
  • Stephen Album (2)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1877 A на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Германия 1 марка 1877 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 1 марка 1877 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе InAsta - May 5, 2022
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1877 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1877 A на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1877 A на аукционе Künker - June 21, 2006
Продавец Künker
Дата 21 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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