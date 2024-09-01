Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1877 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 697,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1877 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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