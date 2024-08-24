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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1876 года H "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1876 года H "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1876 года H "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,481,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (5)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1876 H на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 1 марка 1876 H на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1876 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1876 H на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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