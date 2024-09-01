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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1876 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1876 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1876 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,333,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 850 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 марка 1876 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 1 марка 1876 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 марка 1876 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1876 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1876 G на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 G на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1876 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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