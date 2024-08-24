Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1876 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,161,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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