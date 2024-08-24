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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1876 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1876 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1876 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,161,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9004 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1876 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1876 F на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Künker - June 21, 2006
Продавец Künker
Дата 21 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1876 F на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1876 F на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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