Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1876 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,956,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (4)
- Künker (3)
- Rauch (1)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск