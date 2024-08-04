Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1876 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,790,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1876 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
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