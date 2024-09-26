Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,728,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (5)
- Höhn (2)
- InAsta (1)
- Katz (1)
- Künker (10)
- Solidus Numismatik (1)
- Teutoburger (1)
- TMAJK sro (1)
- UBS (1)
- WAG (2)
- Zöttl (1)
Продавец Zöttl
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 марка 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск