Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года H "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
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- Varesi (1)
- WAG (3)
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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