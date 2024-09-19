Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1875 года H "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1875 года H "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1875 года H "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Grün (6)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (4)
  • Varesi (1)
  • WAG (3)
Германия 1 марка 1875 H на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 H на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1875 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск