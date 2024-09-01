Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,072,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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